/685298/الرئيس-السيسى-يوجه-برفع-سعر-أردب-القمح-لدعم-الفلاحيين-وتشجيعهم-على-توريده

صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية، مضيفا أن الرئيس يوجه بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة.

دوت الخليج

ذا وقامت جمعية الهلال الأحمر المصري بتفعيل دور فريق الإغاثة الدولي الثاني لمواصلة تقديم الجهود الإغاثية في دول الجوار الأوكراني، حيث يعمل الفريق الثاني في دولة بولندا بالتوازي مع الفريق الأول في دولة رومانيا، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي من منطلق حرصه الشديد على عودة المواطنين المصريين العالقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وتوصيات دولة رئيس مجلس الوزراء، واستكمالا للجهود الإغاثية الدولية التي بدأت عقب اندلاع الأزمة الروسية- الأوكرانية.

متطوعو الهلال الأحمر المصري يجهزون وسائل المواصلات اللازمة لنقل الطلاب المصريين النازحين من أوكرانيا عبر حدود بولندا لتقلهم إلى المطار

وقد بدأ الفريق الثاني من خلال متطوعي الهلال الأحمر المصري في دولة بولندا بالتنسيق مع السفارة المصرية والجاليات المصرية بتجهيز وسائل المواصلات اللازمة لنقل الطلاب المصريين النازحين من أوكرانيا عبر حدود بولندا لتقلهم إلى المطار، حيث كانت في انتظارهم الطائرة المصرية القادمة لإعادتهم إلى بلدهم سالمين .

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن، ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، أن الجهود مستمرة لدعم كافة المضارين من تلك الأزمة انطلاقا من الدور الإنساني للجمعية والتي تلتزم بالحيادية وعدم التمييز في تقديم خدماتها الإغاثية بكل أشكالها في وقت الأزمات ، حيث تجري بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ودعم من دولة رئيس مجلس الوزراء.