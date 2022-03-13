الرئيس السيسي يوجه بمنح حافز توريد إضافى لسعر أردب القمح المحلى لتشجيع المزارعين

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية فى قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية. ووجه الرئيس بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة.

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