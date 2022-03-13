بعد سقوطه من شرفة منزله .. النيابة تناظر جثة حارس مرمى ناشئ النادي الأهلي

وتبين من خلال التحريات الأولية لرجال مباحث قسم شرطة عين شمس، عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة.

وكان قسم شرطة عين شمس، تلقى بلاغا من الأهالى بسقوط شخص من شرفة عقار منزله بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة زياد ايهاب حارس مرمى فريق كرة القدم بالنادى الأهلى 2003 أسفل عقار وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.