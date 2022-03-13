محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف ورفع كفاءة شبكة الطرق لتسهيل الحركة المرورية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسيوط عصام سعد، أن خطة الرصف التى يجرى تنفيذها حاليًا هى أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ أعمال إعادة رصف طريق (أسيوط – أبوتيج الزراعى) وذلك فى إطار جولاته المكثفة لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين وذلك ضمن أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

ولفت "سعد" إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

وشدد على أهمية إنجاز أعمال الرصف وفقًا لمعايير الجودة لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، مشيدًا بالأعمال التى تم تنفيذها بالطريق.

وأشار إلى متابعته الميدانية لكافة المشروعات التى يجرى تنفيذها بنطاق المحافظة ميدانيًا للوقوف على نسب التنفيذ، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع هيئة الطرق مع التنبيه على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس.

وأوضح "سعد" أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.

وفى سياق آخر، التقى محافظ أسيوط، مع وفد مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لبحث سبل التعاون ودعم برنامج "باب أمل" والذى يجرى تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة المحافظة لتفعيل المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدنى وتنفيذ استراتيجية الاستهداف الجغرافى للفقر ودعم الأسر الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتماشيًا مع تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار المحافظ إلى برامج التنمية والمبادرات الرئاسية التى تنفذها الدولة فى كافة القطاعات وبخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى يجرى تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم فضلًا عن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية بعدد 149 قرية بـ 7 مراكز وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة مجدى نجيب، إلى أن برنامج "باب أمل" يجرى تنفيذه بصعيد مصر ويستهدف تطبيق المرحلة التجريبية من البرنامج بمحافظتى أسيوط وسوهاج ويهدف إلى دعم 2267 أسرة للخروج من الفقر إلى وضع أكثر استقرار خلال 18 شهرًا من خلال توفير فرص توفير دخل مستدام ومتنوع لمساعدتهم على عيش حياة أكثر صحة وازدهاراً.

من جانبها أوضحت مدير قطاع التمكين الاجتماعى بمؤسسة ساويرس ناهد يسرى، أن البرنامج تقوم بتنفيذه المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة براك العالمية ويستهدف 35 قرية بالمحافظة تم العمل بعدد 16 قرية من خلال جمعية شريكة "عطاء بلا حدود لتنمية المجتمع" ضمن استراتيجية القضاء على الفقر وتمكين الأسر اقتصاديًا ويستهدف البرنامج حتى الآن 1400 أسرة يتم تمكينهم اقتصاديًا من خلال المشروعات الصغيرة والأصول الحية والخدمات الانتاجية بإجمالى 1111 مشروع بنسبة نجاح تعدت 80 %.