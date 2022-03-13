عاجل- حياة كريمة.. توقيع ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى (صور)

جدة - نرمين السيد - وقع اليوم الأحد، ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بحضور كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، وممثلين عن مشروعات صحية قومية تعتمد فى تمويلها على دعم المجتمع المدنى.





وهم "الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة".

يأتى ذلك فى ضوء تنوع خبرات الاتحاد العام والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى والتى تعد قوة كبيرة مؤثرة فى المجتمع على مدار سنوات عديدة، وسعيًا لتنظيم هذه الخبرة والاستفادة القصوى وذلك من خلال تبادلها بين أعضاء الميثاق بعضهم البعض، وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات الفنية فى جميع المجالات بعمل المؤسسات، وذلك بين الأعضاء مما يؤدى إلى زيادة كفاءتها وفعاليتها بشكل يزيد من قيمة النتائج المحققة للصالح العام ووصول الخير لمستفيدية بالشكل الأمثل.

ويشمل ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على عدة محاور تمثل أساس تدخلاتها الاستراتيجية التنموية، وتتمثل هذه المحاور فى وجود الميثاق الاخلاقى الداعم للعمل التنموى القائم على مجموعة من القيم الحاكمة أبرزها الكفاءة والجودة وتشاركية العمل التنموى بين الاتحاد العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنفذة لتحقيق النتائج المخططة، كما يعتبر ذلك الميثاق تأكيداً للحقوق الدولية و"العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية".

كما يسعى الميثاق الى توحيد جهود العمل الأهلى لخدمة الفئات المستهدفة والعمل على التنسيق بين المؤسسات حتى يحظى كل فرد بالمجتمع بالإستفادة القصوى، فالأسرة المصرية هى بؤرة إهتمام عمل تلك المؤسسات جميعًا، كما يسعى ميثاق التحالف الوطنى لإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات والتى تشكل بدورها محور استراتيجى رئيسى ترتكز عليه تنفيذ كافة المبادرات التنموية، وذلك لضمان وصول الخير لمستحقيه دون تكرار بالتنسيق بين الجمعيات بعضها البعض والدولة، ويأتى هذا الميثاق تزامنًا مع إعلان عام 2022 عامًا خاصًا بالمجتمع المدنى، وسعيًا لتوحيد جميع الجهود التنموية بين شركاء العمل الأهلى والتنموى لضمان تحقيق التنمية المستدامة فى المجتمع.

يأتى ذلك انطلاقًا من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 2022 عامًا للمجتمع المدنى وتعزيز امكانياته ودعمه لخدمة المجتمع، وإيمانًا بضرورة إصدار ميثاق تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموى يضمن لجميع الأطراف المتمثلة فى جمعيات ومؤسسات العمل الأهلى تحقيق المساهمة الفاعلة فى تنمية المجتمعات وتلبية احتياجاتها المشروعة، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.