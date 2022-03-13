القومى للإعاقة ناعيا أنيسة حسونة: صاحبة تاريخ فى العمل التطوعى

جدة - نرمين السيد - نعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، اليوم الأحد، الدكتورة أنيسة حسونة، التى رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، بعد صراع مع مرض السرطان.





وقالت المشرف العام على المجلس، فى بيان اليوم، إن الفقيدة الراحلة لها تاريخ حافل فى المجال التنموى والتطوعى والبرلمانى، إلى جانب دورها العظيم كرئيس تنفيذى لمستشفى الناس للأطفال، وكانت واحدة من محاربات مرض السرطان بعد إصابتها به منذ 5 سنوات تقريبا. وتقدمت الدكتورة إيمان كريم بخالص التعازى لعائلة الراحلة ولكل محبيها ومن تعلموا على يديها، داعية المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وان يلهم أهلها الصبر والسلوان.

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