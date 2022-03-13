وظائف قيادية شاغرة فى وزارة الأوقاف (لينك التقديم)

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الأوقاف- فى بيان، اليوم: إنه فى سبيل النهوض برسالتها على أكمل وجه، وفى إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسى، وبعد حصولها على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تم الإعلان عن شغل (28) وظيفة قيادية شاغرة بالأوقاف.

وذكر البيان أن الوظائق القيادية على النحو التالى: رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، ومدير مديرية أوقاف (أ) لعدد (13) مديرية هى: (الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية – الجيزة - بنى سويف – المنيا – سوهاج - الأقصر - أسوان - الفيوم – الإسماعيلية)، ومدير مديرية أوقاف (ب) لعدد (8) مديريات هى: (شمال سيناء - جنوب سيناء – السويس – بورسعيد – دمياط - الوادى الجديد - البحر الأحمر - مرسى مطروح)، ومدير عام الإدارة العامة للأملاك، ومدير عام الإدارة العامة للأمن، ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى، ومدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب.

وأوضحت: أن التقديم على هذه الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية سيكون من خلال الرابط هنا: