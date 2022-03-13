محافظ الشرقية: إزالة 55 حالة تعد بالبناء المخالف

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إنه تمت إزالة 55 حالة تعد بالبناء المخالف، واسترداد مساحة 8 آلاف و321 متر مبان بنطاق المحافظة، بمراكز (أولاد صقر - أبوحماد - فاقوس - كفر صقر - ههيا - الحسينية ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأكد المحافظ - فى بيان اليوم الأحد - استمرار أعمال الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لاسترداد حق الدولة والشعب ولمنع إهدار المال العام، موضحا أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ 19. كما أشار "غراب" إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة فى تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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