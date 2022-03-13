حياة كريمة تنعى أنيسة حسونة: جابرة الخواطر والقلوب

جدة - نرمين السيد - وكتبت المؤسسة عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد: "بمزيد من الحزن والأسى، تنعى مؤسسة حياة كريمة، الدكتورة أنيسة حسونة، سفيرة حياة كريمة، ورائدة العمل التطوعى والمجتمعى فى مصر، الملهمة، المحاربة الشجاعة، جابرة الخواطر والقلوب، ‏‎متوجهين بخالص العزاء والمواساة لأهلها وأسرتها".

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