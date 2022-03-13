جاء ذلك خلال استقبال المحافظ وفداً من وزارة الصحة، لمتابعة سير العمل بحملة "طرق الأبواب"، التى انطلقت يوم 6 مارس الجارى، وتستمر حتى يوم 15 من نفس الشهر، تحت شعار "لا زحام لا انتظار"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، من خلال التنسيق بين وزارة الصحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.
وبحث اللقاء آليات العمل بالحملة، وعدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح، حيث وجه المحافظ بتكثيف جهود الحملة خلال الأيام المتبقية منها، لتحقيق مستهدفاتها المطلوبة.
وأكد محافظ الفيوم تسخير كافة إمكانيات المحافظة والتنسيق المستمر بين مسئولى الصحة ومجالس المدن والوحدات القروية وكافة القطاعات التنفيذية والخدمية، لتحقيق مستهدفات الحملة بالمحافظة، مشيراً إلى أهمية الدور المنوط برجال الدين الإسلامى والمسيحى، ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والقيادات الطبيعية وكافة المشتغلين بالعمل العام فى التوعية الشاملة للمواطنين بأهمية تلقيهم اللقاح، حفاظاً على سلامتهم وسلامة المخالطين لهم، وكذلك دور المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور فى التوعية بتطعيم تلاميذ المدارس ممن تجاوزوا الـ 12 عاماً.
من جهته، قال وكيل وزارة الصحة الدكتور حاتم جمال إنه تم تجهيز 67 مركزاً ثابتاً، إلى جانب الفرق المتحركة بشتى أنحاء المحافظة، للوصول إلى جميع المستهدفين بمراكز وقرى المحافظة من خلال 620 فريقاً يتكون كل فريق من طبيب وممرض ومسجل بيانات، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم 157 ألفا و750 مواطنا وطالبا بمختلف مراكز وقرى المحافظة حتى اليوم، ولا زالت الحملة تواصل عملها للوصول إلى جميع المستهدفين.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع شهد حضور نائب المحافظ الدكتور محمد عماد، ومعاون المحافظ الدكتور محمد التونى، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور حاتم جمال الدين، ومشرف عام على المحافظة بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة الدكتور ياسر قنديل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الفيوم: أكثر من 157 ألف مواطن وطالب تلقوا لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.