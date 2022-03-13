محافظ الجيزة: غلق وتشميع مخزن بداخله 88 طن دقيق وزيوت بقصد احتكارها بالوراق

جدة - نرمين السيد - وجه أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدى لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة فى الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.





وقال "راشد" - فى بيان اليوم الأحد - أنه بحى الوراق تم ضبط مخزن يدار بدون ترخيص بحى الوراق بداخله 88 طن دقيق وزيوت وسمن بقصد احتكارها وبيعها بأزيد من سعرها، وشملت المضبوطات 70 طن دقيق فاخر، و12 طن زيت، و6 أطنان سمن نباتى، وتم غلق وتشميع المكان والتحفظ على السلع بمخزنها واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل التموين.

وأكد ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدورى مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين، مشددًا على ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى الخاصة بالتعاملات فى الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين.