/685279/زعيم-كوريا-الشمالية-لـ-بايدن-كامل-الأراضي-الأمريكية-ضمن-نطاق-ضربتنا-النووية

دوت الخليج

جاء في الفيديو أن رئيس كوريا الشمالية الزعيم كيم جونغ أون قال إن كامل الأراضي الأمريكية ضمن نطاق ضربتنا النووية والزر النووي دائما موجود على طاولة مكتبي.

كامل الأراضي الأمريكية ضمن نطاق ضربتنا النووية والزر النووي دائما موجود على طاولة مكتبي

وتابع الفيديو أن أيام أمريكا قد ولت، هكذا صرخ الزعيم الكوري مهددا لهم، وأخذت أذان العالم أجمع للاصغاء لها له وانفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بها، لا أحد يجرأ على القيام بخطوة جريئة خوفا من بدء حرب عالمية ثالثة يسببها تهوره، وزادها بلة إعلان التعبئة العامة للجيش الكوري الشمالي.

وأوضح التقرير أن أمريكا تسأل ماذا يريد هذا المجنون، وهل يدخل خط الحرب الروسية الأوكرانية، وكيف سيتصرف في حالة دخول بلده الحرب، مضيفا هذا التقرير أن كوريا الشمالية تهدد أمريكا وتقف مع روسيا.

وأكمل التقرير، أن بعد ما انهالت العقوبات من قبل الأمم المتحدة على بوتين وشعبة بدأت بعض الدول بإظهار مساندتها لروسيا في حقها بوضع حد لأمريكا، فها هو حلف الناتو يجذب أوكرانيا كمن يرمي لحما للقطط، وكل ذلك لأجل أهدافه الخاصة بأمتلاك قاعدة في الشرق وعلى الحدود الروسية، حيث أن روسيا هي صاحبة ثاني أقوي جيش في العالم وتملك من النووي ما سيفجر الكوكب كاملا.

وأشار الفيديو إلى أن العقوبات على روسيا انهالت عليها كزخ الأمطار سياسيا وأقتصاديا على أمل أن تتوقف عند حدها، ولكن هنا تدخل الزعيم الكوري الذي وقف وصرخ بكلمته عاليا في وجه الغطرسة الأمريكية على حد تعبيرة وأن هذا السبب الرئيسي لانداع الحرب والغزو الروسي لأوكرانيا وهو يقدم الدعم السياسي كاملا لروسيا.