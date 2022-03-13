/685278/ألف-جنيه-مكافأة-للعاملين-بجامعة-الأزهر-والجهات-التابعة-لها
قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، صرف ألف جنيه مكافاة للعاملين بالجامعة وكافة الجهات التابعة لها.
دوت الخليج
ونص القرار على صرف المكافأة للعاملين بالجامعة وكافة الجهات التابعة لها، نظرا للجهد المبذول في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا الشأن.
كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قررصرف مكافأة ١٠٠٠ جنيه للعاملين بالقطاعات التابعة للمشيخة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
ألف جنيه مكافأة للعاملين بجامعة الأزهر والجهات التابعة لها
ونص قرار شيخ الأزهر، على أن تصرف المكافأة للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين و المؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.
ويأتي ذلك، بعدما قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف 450 جنيهًا لجميع العاملين، ووجه بالعمل على سرعة صرفها قبل بداية الشهر الكريم أو مع بدايته، أمس.
ضبط شئون المساجد والنهوض
وأوضحت وزارة الأوقاف، أن المكافأة نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التي بذلها ويبذلها العاملون في ضبط شئون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة، وما بذلوه ويبذلونه من جهد في عمارة بيوت الله (عز وجل) وتكليفهم بمضاعفة الجهد في الأيام المقبلة صيانة وفرشًا و نظافة للمساجد وحسن القيام على شئونها استعدادًا للشهر الكريم، وإسهامًا من وزارة الأوقاف في تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة شهر رمضان المبارك 1443هــ
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