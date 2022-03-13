سلوى خطاب ضحية نجاة ليلى علوي.. أحداث مثيرة في مسلسل «منورة بأهلها» الحلقة 7

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دوت الخليج يرصد أحداث الحلقة 7 من مسلسل «منورة بأهلها».

مسلسل منورة بأهلها الحلقة 7

فجرت الحلقة السابعة مفاجأة بالكشف عن أن سلوى شاهين التي تجسد شخصيتها الفنانة ليلى علوي عانت بسبب الاستيلاء على أطفالها الإحدى عشر قهرًا دون رضائها، حتى نست أنها أنجبت ابنها الثاني عشر أيمن، والذي عاد إليها ليحاول قتلها انتقامًا لما فعلته به وبوالده.

نجاة ليلى علوي من فخ ابنها

ولكن لم تجري الأمور كما خطط لها أيمن، نظرًا لخيانة صديقه مهاب الذي يلعب دوره الفنان محمد حاتم له وإخبار سلوى شاهين بأنه سيقتلها بالسم.

خطف سلوى خطاب

ومن ثم نجحت سلوى شاهين في النجاة والإفلات من مخططات أيمن وإدراك سبب رجوعه لها، ولكن الأخير لم يستسلم وباستخدام المخدرات، تمكّن من خطف زرقاء اليمامة التي تقوم بدورها الفنانة سلوى خطاب خوفًا من كشف نواياه بقدرتها، فاضطر إلى خطفها وتركها في منطقة نائية، خاصةً بعد معرفته أنها عمياء.

قصة حب غادة عادل ومحمد حاتم

وتناولت الحلقة قصة الحب التي جمعت مهاب مع علياء التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، قبل أن يكتشف أنها شقيقة عادل الشهاوي الذي يجسد شخصيته الفنان باسم سمرة.

ليلى علوي تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «دنيا تانية»

من جانبه، تعود الفنانة ليلى علوي إلى الدراما الرمضانية من جديد خلال العام الجاري في رمضان 2022 بمسلسل «دنيا تانية»، ويضم العمل في بطولته عدد من النجوم بجانب ليلى علوي، ومنهم مجدي كامل، ومي سليم، وفاء صادق، وأشرف زكي، وفراس سعيد، وآخرين من نجوم الفن، والمسلسل سيناريو وحوار عمرو مؤمن وإبراهيم الصباغ، كما أشرف على كتابة سيناريو العمل أمين جمال، والإخراج لـ أحمد عبدالعال.

آخر أعمال ليلى علوي الدرامية

وكانت آخر أعمال الفنانة ليلى علوي في شهر رمضان، مسلسل هي ودافنشي، والذي بث في عام 2016، وكان بطولتها وكل من مي سليم، وخالد الصاوي، وأحمد سعيد عبد الغني.