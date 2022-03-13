التنسيقية تنعي أنيسة حسونة احدي رائدات العمل الخيري

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تنعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمزيد من الحزن والأسي الدكتورة أنيسة حسونة إحدى رائدات العمل الخيرى والبرلمانية السابقة، التى توفيت اليوم بعد صراع مع المرض.

دوت الخليج

وتتقدم التنسيقية بخالص التعازي لأسرة الفقيدة وتلاميذها،داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وتوفيت صباح اليوم الأحد، البرلمانية السابقة، الدكتورة أنيسه حسونة، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تم تكريمها منذ أيام قليلة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة من قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، السيدة انتصار السيسى.

وفاة الدكتورة أنيسة حسونة

هذا و تشيع الجنازة، غدا الإثنين الموافق 14 من مارس الجاري، من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.

وتعتبرالدكتورة أنيسة حسونة، كاتبة وباحثة سياسية، إضافة إلى تعيينها نائبة بمجلس النواب 2015-2021، من مواليد القاهرة 22 يناير 1953، وهي المدير التنفيذى السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، والرئيس التنفيذي لـ مستشفى_الناس للأطفال وحاصلة على بكاليوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وله تجربة فى مواجهة مرض السرطان والذى انتهت بوفاتها صبام اليوم.

ورصد موقع دوت الخليج نعي الدكتورة أنيسة حسونة، من قبل عدد من ظاعضاء مجلس االنواب والشيوخ، وكبار الشخصيات العامة، فى المجتمع المصري.

وقال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنعي ببالغ الحزن والأسى الأخت والصديقة الغالية الدكتورة أنيسة حسونة البرلمانية السابقة، والرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، نسأل الله أن يجعل عملها الصالح في ميزان حسناتها ويسكنها فيسح جناته، ويلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وأضافت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،“اللي زيك يا دكتورة أنيسة مش بيمشي أبداً ربنا يطيب مثواكي لأخر الوقت بتجري بأقصي ما عندك، لأخر الوقت سعي ولأخر الوقت إيمان بجدوي الحياة ألف رحمة و نور و راحة.

وقال أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، وداعاً انيسه حسونة بخالص الحزن والأسى تنعي النائبة أميرة أبوشُقة، أنيسه حسونة عضو مجلس النواب السابق وتتقدم لأسرتها بخالص العزاء ونسألكم الدعاء لها بالرحمة.

وتابع النائب والاعلامي مصطفي بكري، “رحلت الدكتورة أنيسة حسونة، السيدة المصرية المرموقة والتي كرمتها السيدة انتصار السيسي في اليوم العالمي للمرأة تقديرا لدورها وجهدها في العمل الخيري، قبل الرحيل اجتهدت النائبة السابقة في تأسيس مستشفى الناس للأطفال لتقديم الخدمة المجانية للمرضي، كانت سيدة صاحبة موقف، بالضبط، كوالدها المستشار عصام حسونه وزير العدل في فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، العزاء للأسرة وللمحبين.