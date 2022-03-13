/685265/بوتين-يرد-على-أمريكا--عقوباتكم-لا-تفيد-بشئ-سوى-إلحاق-الضرر-بكم-قبلنا

دوت الخليج

جاء في الفيديو أن الرئيس الروسي بوتين يقولها مرارا وتكرارا، عقوباتكم لا تفيد بشئ سوى إلحاق الضرر بكم قبلنا، وموسكو ستتكيف مع أي وضع ستكون فيه، فافعلوا ما شئتم. فالدائرة بدأت بدوارنها على المواطنين الأمريكان، فكيف ستخرج أمريكا من هذه الأزمة التي دخلتها بقدمها، لكن لن تخرج منها لإ بأذن من الدب الروسي كما يقول أنصار موسكو.

عقوباتكم لا تفيد بشئ سوى إلحاق الضرر بكم قبلنا وموسكو ستتكيف مع أي وضع ستكون فيه

وتابع الفيديو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرد، قطر ستكون حليفتنا من خارج حلف الناتو، فهل تكون قطر التي هي بمساحة قرية في أمريكا هي المنقذة لأوروبا بأكملها كم فم الدب الروسي.

وأوضح التقرير أن قوات موسكو تستمر في السيطرة على المطارات الأوكرانية، والعرب من الشرق الأوسط يتهفتون للقتال مع بوتين، فهل وجدوا فرصتهم المناسبة لينتقموا لجراحهم القديمة.

وأكمل التقرير، أن الغرب قال أنهم لم يكونوا السبب في حرب روسيا على أوكرانيا لكن كييف ترى عكس ذلك تماما، فهل تجعل خيانة الأصدقاء لأوكرانيا كييف تتخذ طريقها نحو موسكو وتعلن الاستسلام.

وأشار الفيديو إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع خاص يقول أنه سيتم السماح للمتطوعين الراغبين بالقتال بالذهاب إلى أوكرانيا، في وقت أكد فيه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن 16 ألف متطوع من الشرق الأوسط مستعدون للقتال في منطقة دنباس الانفصالية في أوكرانيا، وأضاف أن هذه الخطوة مبررة لأن عرابي النظام الأوكراني الغربيين لا يدارون حتي ما يفعلون ويجمعون علانية مرتزقة من جميع أنحاء العالم.