/685258/بالصور-تواجد-تامر-عبد-الحميد-بنادي-الزمالك-لحل-خلافاته-مع-مرتضى-منصور

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت الفترة السابقة على تواجد العديد من الخلافات بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ولاعبه السابق تامر عبد الحميد، والتي استمرت لأكثر من عام بين الطرفين.

تامر عبد الحميد في الزمالك لعقد صلح مع مرتضى منصور

حضر تامر عبد الحميد لنادي الزمالك في حضور مرتضى منصور، والتي أكد فيها مصدر من داخل الزمالك على تواجد عبد الحميد لعقد صلح بينه وبين رئيس النادي مرتضى منصور وفض الخلافات بين الطرفين.

مرتضى منصور عن هتافات الأهلي على لاعبي بيراميدز

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم البرتغالي فيريرا مدير فني للفريق: "يا محمود الخطيب انت المفروض تخرج وتعتذر للاعبي بيراميدز".

وواصل: "مرتضى منصور خرج واعتذر لعيل عنده 14 سنه علشان مدحت عبد الهادي،

علشان دا تابع للزمالك ورئيس النادي بنفسه خرج واعتذر".

وأضاف: "انت ياخطيب الجمهور شتم اللاعيبه وبأمهم ودا غلط مش رياضه، كان لازم تخرج تعتذر ياخطيب علشان انت رئيس نادي كبير".

واختتم: "الإعتذار والوقوف على الخطأ من سمات الكباري ياخطيب".

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

ألتقى النادي الأهلي مع بيراميدز الثلاثاء الماضي، في لقاء مؤجل جمع بين الفريقين من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والتي شهد عليها ملعب الإنتاج الحربي، وحسمها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني أختلف الأمر وبدأ الأهلي في تهديد مرمى بيراميدز بقوة وسجل هدف سريعاً عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 47. وأحرز أفشة الهدف بعد خطأ من عبد الله السعيد بتمرير الكرة بشكل خطأ، لينفرد اللاعب بشريف إكرامي ويضعها في الشباك.

ثم حاول بعدها بيراميدز أن يتعادل وأضاعوا اكثر من كرة عن طريق فاجري لاكاي، وعبد الله السعيد الذي أصطدمت تصويبته في العارضع بأخطر

وطبق الأهلي اللعب على الهجمة المرتدة وبالفعل نجح في إستغلال إندفاع لاعبي بيراميدز، وعزز عمرو السولية بالهدف الثاني في الدقيقة 86، من توصيبة صاروخية سكنت شباك بيراميدز على ياسر شريف إكرامي.