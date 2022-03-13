/685234/بشرى-سارة-الحصول-على-قرض-مستورة-من-بنك-ناصر-2022

يبحث كثيرون عن كيفية الحصول علي قرض مستورة من بنك ناصر، وذلك بعدما أعلن البنك عن عمل قرض تبلغ قيمته 30 ألف جنيه، للقيام بعمل العديد من المشروعات، علي أن يكون تسديد الأقساط علي مدار 24 شهرا.

دوت الخليج

بنك ناصر أوضح، أن القرض يعطي للمرأة من عمر 21 عاما حتي 60 عاما، حتي تبدأ مشروعها التي تريده سواء مشروع منزلي، أو إنتاج حيواني، وغيرها من المشروعات الصناعية الأخري، لمساعدة المرأة علي حياة أفضل.

شروط الحصول علي قرض مستورة من بنك ناصر

البنك حدد مجموعة من الشروط التي لابد أن تتوافر حتي يمكن للمرأة الحصول علي القرض المخصص، وهي كالتالي:

-لا يقل سن المرأة المتقدمة للقرض عن 21 عاما، علي ألا يزيد عن 60 عاما.

- أن تكون المرأة المتقدمة للقرض ذات جنسية مصرية.

- أن تقدم المرأة المستفيدة من قرض مستورة قاعدة بيانات بأسعار مستلزمات المشروع التي تريد البدء فيه سواء كان منزلي أو حيواني، أو صناعي.

-أن تتمتع المرأة المستفيدة من القرض بالسمعة الطيبة، ويتم ذلك من خلال الاستعلام عنها.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض مستورة

- تقديم طلب بالحصول على القرض.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى الخاص بالمرأة المستفيدة، ويشترط أن تكون سارية.

-تقديم الرقم التأميني للمرأة المستفيدة من القرض.

-تقديم إيصال غاز أو مياه أو كهرباء.

أعداد المستفيدات من قرض مستورة

وكانت قد أعلنت الدكتور نفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي، أعداد السيدات المستفيدة من قرض مستورة الذي يقدمه بنك ناصر الاجتماعي، كما أعلنت إجمالي تكلفة تلك القروض، والذي يصرف بالتعاون مع صندوق دوت الخليج.

وأكدت القباج، أن أعداد السيدات المستفيدة من قرض مستورة حتى الأن، وصل إلى ما يقرب من 21 ألف مستفيدة، بإجمالي تكلفة 355 مليون جنيه، لافتة مبلغ القرض يتراوح ما بين 4 ألاف إلى 30 ألف جنيه، بدون عائد مصاريف إدارية تصل إلى 7 %، على أن تدفع مقدمًا و3.5% سنويًا، على ألا يقل سن السيدة المستفيدة عند الحصول علي القرض عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنة.