/685264/الدور-الرائد--المستشار-حنفي-جبالي-يعزز-روابط-العلاقات-التاريخية-المصرية-الكويتية

يواصل رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي، صولاته وجولاته الميدانية الخارجية التي يمثل فيها واجهة مشرفة للدولة المصرية، حيث يتواجد رئيس مجلس النواب في المقدمة من وفد نيابي رفيع المستوى، بدولة الكويت الشقيقة، في زيارة سيكون لها مجموعة من المستهدفات البرلمانية والسياسية والاستراتيجية.

يرصد دوت الخليج وقائع الزيارة التي يقودها المستشار دكتور حنفي جبالي، وملابسات استقبال الوفد النيابي المصري، والتصريحات المتبادلة من الجانبين، والتي عكست ميراث طويل من العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مصر والكويت، بكل ماتمثله الروابط التاريخية الوطيدة.

قامات تاريخية

استقبلت دولة الكويت، رئيس مجلس النواب المصري، بكل مايليق به من تقدير وإعزاز، سواء لمكانته وقدره الرفيع، أو لمنصبه الذي يمثل الدولة المصرية، حيث التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، الأمر الذي أحاطه حالة رائعة من التقدير المتبادل.

وقد ظهر اعتزاز المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بدولة الكويت في تصريحاته التي أكد فيها أن للكويت مكانة خاصة في قلوب المصريين والمواقف التاريخية لكلا البلدين مع بعضهما ثابتة لا تتغير، مؤكداً العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع كلا البلدين الشقيقين، مُشيراً إلى الرؤية المتسقة بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة تجاه القضايا العربية، وهو ما يتضح في المحافل العربية والدولية.

وبشكل متبادل وراقي، أكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، على العلاقات الوثيقة التي تجمع مصر والكويت، مؤكداً تقدير الكويت للدور المصري البناء في القضايا العربية والرغبة الكويتية في دعم هذا الدور على كافة المستويات.

مجهود فائق

كعادته في تأدية كافة الواجبات البرلمانية خلال وقائع مجلس النواب، وتكثيف وتيرة العمل النيابي بالداخل، فإن الأمر ذاته يتكرر في الخارج، من خلال جدول أعمال ثري ومكثف في زيارة الكويت الرسمية، حيث التقى المستشار دكتور حنفي جبالي مع مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي ،حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على بالغ اعتزازه بتلك الزيارة الأخوية إلى دولة الكويت الشقيقة، مؤكداً على ضرورة تعزيز العلاقات المصرية – الكويتية في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني.

رسائل هامة

جاءت مجموعة من الرسائل الهامة التي وجهها رئيس مجلس النواب، ضمن جهوده المحمودة، حيث عبر عن تطلع مجلس النواب المصري لتعزيز التعاون البرلماني المصري – الكويتي والتنسيق بين المجلسين في كافة المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية بما يدافع عن المصالح الحيوية للبلدين الشقيقين وقضايا الأمة العربية.

وهو ما رد عليه مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي على بالغ اعزازه وتقديره بتلك الزيارة، مؤكداً على عمق ورسوخ العلاقات المصرية – الكويتية في كافة المجالات، ومُشدداً على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين.

القوى الوطنية

يضم الوفد البرلماني الرائد في الكويت، مجموعة من الوجوه الوطنية، التي ستضيف من رصيد خبراتها إلى الزيارة البرلمانية الرسمية، كما ستضمن نجاح أية مستهدفات أو توصيات ناتجة عن الزيارة، حيث شارك النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الزيارة، في وجود الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد عزت مناع، والنواب سليمان وهدان وأحمد بهاء الدين وعاطف المغاوري وحمدي سليمان وياسمين ابو طالب وسامي عبدالعزيز.