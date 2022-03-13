/685263/مرتضى-منصور-الإعتذار-والوقوف-على-الخطأ-من-سمات-الكبار-ياخطيب

علق مرتضى منصور منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على هتافات جماهير النادي الأهلي على لاعبي فريق بيراميدز بالدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مرتضى منصور عن هتافات الأهلي على لاعبي بيراميدز

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم البرتغالي فيريرا مدير فني للفريق: "يا محمود الخطيب انت المفروض تخرج وتعتذر للاعبي بيراميدز".

وواصل: "مرتضى منصور خرج واعتذر لعيل عنده 14 سنه علشان مدحت عبد الهادي،

علشان دا تابع للزمالك ورئيس النادي بنفسه خرج واعتذر".

وأضاف: "انت ياخطيب الجمهور شتم اللاعيبه وبأمهم ودا غلط مش رياضه، كان لازم تخرج تعتذر ياخطيب علشان انت رئيس نادي كبير".

واختتم: "الإعتذار والوقوف على الخطأ من سمات الكباري ياخطيب".

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

ألتقى النادي الأهلي مع بيراميدز الثلاثاء الماضي، في لقاء مؤجل جمع بين الفريقين من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والتي شهد عليها ملعب الإنتاج الحربي، وحسمها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني أختلف الأمر وبدأ الأهلي في تهديد مرمى بيراميدز بقوة وسجل هدف سريعاً عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 47. وأحرز أفشة الهدف بعد خطأ من عبد الله السعيد بتمرير الكرة بشكل خطأ، لينفرد اللاعب بشريف إكرامي ويضعها في الشباك.

ثم حاول بعدها بيراميدز أن يتعادل وأضاعوا اكثر من كرة عن طريق فاجري لاكاي، وعبد الله السعيد الذي أصطدمت تصويبته في العارضع بأخطر

وطبق الأهلي اللعب على الهجمة المرتدة وبالفعل نجح في إستغلال إندفاع لاعبي بيراميدز، وعزز عمرو السولية بالهدف الثاني في الدقيقة 86، من توصيبة صاروخية سكنت شباك بيراميدز على ياسر شريف إكرامي.

وفي الدقائق الأخيرة سجل محمد شريف هدف الأهلي الثالث، بعد عرضية من علي معلول تغالط شريف إكرامي ليستغلها الأول ويسجل الكرة في الشباك.