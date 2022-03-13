/685260/صور-أول-لقاء- لخارجية-الشيوخ-بعد-وفاة-عبد-الحى-عبيد-يبدأ-بدقيقة-حداد-والسادات-يرأس-الاجتماع

عقدت لجنة الشئون العربية والخارجية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أول اجتماع لها عقب وفاه رئيسها النائب عبد الحى عبيد، حتي تم الوقوف دقيقة حداد ترحمًا عليه، مع قراءة الفاتحة.

دوت الخليج

وترأس الإجتماع النائب عفت السادات، وكيل أول اللجنة، والذى تحدث عن تفاصيل زيارة وفد مجلس الشيوخ،لحضور أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، ومنتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ بأمريكا اللاتينية.

ولفت النائب عفت السادات إلى أن لمس خلال هذه الزيارة بأن لدى مصر رصيد كبير فى إفريقيا نستطيع ان نبنى عليه، وأن الجميع ينتظر من مصر دورا كبيرا خلال الفترة القادمة .وأكد أن مصر ليست عضوا فى مجلس جنوب جنوب،ولكن الجميع رحب بمصر بوجودها بعضوية دائمة .

صور..أول لقاء لخارجية الشيوخ بعد وفاة عبد الحى عبيد يبدأ بدقيقة حداد..والسادات يرأس الاجتماع

وأكد أن دولة المغرب متفهمة جدا مشكلة سد النهضة وتدعم مصر فى هذا الملف . كما تحدث عن رغبة المغرب فى فتح مجالات اقتصادية مختلفة مع مصر، حيث أكد أن المجلس سيعمل على إنشاء جمعية صداقة مصرية مغربية ومن خلال الجميعة ممكن تفعيل الكثير من الملفات المشتركة، وسوف يكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة.

كما تحدث أيضا عن زيارة رئيس طاجيكستان، وأكد أنها من الدول الداعمة لروسيا، والمسلمة .وتحدث عن تعاون فى كثير من المجالات اامختلفة من زراعة وصناعة، وأيضا ملف التعليم وإنشاء جامعات، وواضح أن الرجل يحب الدولة المصرية ورئيسها .كما أكد أن رئيس طاجيكستان هو رجل برلمالى سابق ، وهى زيارة جيدة فى مجملها لبناء فرص جيدة للاستثمار المتبادل بين البلدين