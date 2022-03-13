/685257/نقابة-المهن-التمثيلية-تنعي-الراحلة-أنيسة-حسونة

نعت نقابة المهن التمثيلية الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب السابق، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد معاناة مع مرض السرطان.

دوت الخليج

وقالت المهن التمثيلية في بيان صحفي لها: "بقلوب مطمئنة بقضاء الله تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتورة أنيسة حسونة نائبة البرلمان السابقة وأمين صندوق المجلس المصري للشئون الخارجية وأحد أبرز المؤسسين لمستشفى الناس للأطفال والعديد من المؤسسات الخيرية، ونحن إذ ندعو لها بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

تكريم أنيسة منصور من قرينة الرئيس

وكانت كرمت السيدة انتصار السيسي، الكاتبة والباحثة السياسية أنيسة حسونة، أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية التي أقيمت أول أمس، وبدت الأخيرة في قمة سعادتها أثناء التكريم، وهو ما أكدته لا حقًا.

وكشفت «حسونة» أثناء استضافتها في برنامج «الستات»، تقديم الإعلاميتان سهير جودة، ومفيدة شيحة، المذاع على فضائية النهار، كواليس مرض السرطان الذي آلمها الفترة الأخيرة، وكيف جاء تكريم السيدة انتصار السيسي لها.

أسباب تدهور الحالة الصحية لأنيسة حسونة

وروت أنيسة رحلة مرضها، مشيرة إلى حدوث تطور لمرض السرطان الذي أصيبت به، بدون سابق إنذار أو توقع، نظرًا لأن المخ –بسبب المرض- لا تظهر به التطورات المرضية، ومن ثم أجرت إشاعات معقدة ووجد الأطباء أن المخ أصيب بمرض يتوجب أخذ علاج يحد من القدرة على الحركة، ويمتص الطاقة، مؤكدة «اكتشفت إني مش قادرة أتحرك بدون الكرسي.. ودي كانت أول مرة في حياتي أستعمله.. ولكن الرضا لمن يرضى.. أنا بقول الحمدلله وبكرة يبقى أحسن».

وحول كواليس تكريمها من السيدة الأولى، أوضحت أنها فوجئت بالتكريم قبل الحفل بيوم واحد «كلموني بليل وبلغوني أن هناك تكريمًا لي.. في البداية لم أفهم أي شيء وكأنها مفاجأة.. ومنمتش لأنني مش فاهمة إيه الموضوع».

وأضافت: "التكريم كان كبير جدًا بالنسبة لي.. حسيت إن بلدي بتطبطب عليّ»، كلمات وصفت بها أنيسة حسونة شعورها وقت تكريمها، مؤكدة أنها تعتبر هذا اليوم «من أجمل الأيام»، ورغم أنها لم تكن تعلم بتفاصيل اليوم، إلا أنه سار بسلاسة كبيرة، حسبما عبرت.

واختتمت حديثها حول السيدة انتصار السيسي، واصفة إياها، بأن لها ابتسامة «لطيفة.. ومرحبة.. ومتواضعة.. وتعطي احساسًا بعدم القلق من الموقف».