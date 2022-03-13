/685255/المستشار-الدكتور-حنفي-جبالي-لرئيس-الأمة-الكويتى-نتطلع-لتعزيز-التعاون-البرلماني-بالمحافل-الدولية-والإقليمية

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي ،حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على بالغ اعتزازه بتلك الزيارة الأخوية إلى دولة الكويت الشقيقة، مؤكداً على ضرورة تعزيز العلاقات المصرية – الكويتية في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني،في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى دولة الكويت.

دوت الخليج خلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على تطلع مجلس النواب المصري لتعزيز التعاون البرلماني المصري – الكويتي والتنسيق بين المجلسين في كافة المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية بما يدافع عن المصالح الحيوية للبلدين الشقيقين وقضايا الأمة العربية. من جانبه، أكد ا مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي على بالغ اعزازه وتقديره بتلك الزيارة، مؤكداً على عمق ورسوخ العلاقات المصرية – الكويتية في كافة المجالات، ومُشدداً على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين.

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