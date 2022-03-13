/685253/مرتضي-منصور-للأندية-السعودية-مفيش-غير-لاعبي-الزمالك-فى-مصر

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول، لم ينصب تركيزه مع الأبيض في الفترة الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضي منصور خلال المؤتمر الصحفي:" أن محمد أبو جبل مرتضى خلي الأندية السعودية تبعد عن الزمالك".

وتابع:": "أنا من أعادت محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق من سموحة، واللاعب طلب الحصول على 32 مليون جنيه من أجل التجديد".

ووأصل:" محدش يقولي الرياضة ملهاش علاقة بالسياسة، كلهم على نفس الخط".

وأردف:" أشمعنا لاعبي الزمالك هما إاللي مطلبين في الأحتراف، النادي الأهلي عنده محمد وهو خارب الدنيا.

وأختتم:" هناك في الأهلي ابن شوبير عملاق ليه أبوه ميخلهوش يحترف".

تصريحات مرتضى منصور عن موسيماني

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي عن زوجة موسيماني مدرب الأهلي: "زوجة موسيماني جات في الفترة السابقة وتحدثت مع أمير مرتضى".

وأضاف: "اقسم بالله زوجة موسيماني اتفاوضت مع أمير مرتضي علشان جوزها يدرب الزمالك".

واختتم: "أنا مرضتش احتراما لجماهير النادي الأهلي".

الوداد المغربي والزمالك

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 1/0، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك المباراة بقوة وهدد مرمى الوداد في أكثر من كرة في ظل تكتل الفريق المغربي في الدفاع، وأضاع كرة زيزو أخطر فرص المباراة ولكن تألق لاكناوتي حارس الوداد وأخرج الكرة.

عمرو السعيد يهدر أمام الوداد

وفي الدقيقة 33 أتيحت فرصة التسجيل لعمر السعيد بعد خروج خطأ من التكناوتي ولكن لم يستغلها الأول ويسكنها الشباك ليضرب الكرة بالرأس خارج المرمى، وحاول بعدها الزمالك عدة محاولات من أجل تعديل النتيجة.

لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، في إنتظار تعديل الزمالك للنتيجة من خلال التغييرات التي سيجريها فيريرا بالشوط الثاني.

وفي شوط المبارة الثاني تراجع الزمالك في بدايته وأحتسب الحكم ركلة جزاء بعدما أصطدمت الكرة في يد الونش ليحتسبها الحكم دون تردد ، ويسجل يحيى جبران هدف الفريق المغربي الوحيد في الدقيقة 48 على يسار أبو جبل.