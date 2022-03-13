/685252/جابرة-الخواطر-والقلوبمؤسسة-حياة-كريمة-تنعي-الدكتورة-أنيسة-حسونة

نعت مؤسسة حياة كريمة، الدكتورة أنيسة حسونة،الكاتبة والباحثة السياسية، وعضو البرلمان السابق، بمزيد من الحزن والآسى، سفيرة حياة كريمة، ورائدة العمل التطوعي والمجتمعي في مصر.

دوت الخليج

«جابرة الخواطر والقلوب»..مؤسسة حياة كريمة تنعي الدكتورة أنيسة حسونة

‎وأضافت مؤسسة حياة كريمة، “ الملهمة، المحاربة الشجاعة، جابرة الخواطر والقلوب، متوجهين بخالص العزاء والمواساة لأهلها وأسرتها”.

توفيت صباح اليوم الأحد، البرلمانية السابقة، الدكتورة أنيسه حسونة، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تم تكريمها منذ أيام قليلة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة من قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، السيدة انتصار السيسى.

هذا و تشيع الجنازة، غدا الإثنين الموافق 14 من مارس الجاري، من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.

وتعتبرالدكتورة أنيسة حسونة، كاتبة وباحثة سياسية، إضافة إلى تعيينها نائبة بمجلس النواب 2015-2021، من مواليد القاهرة 22 يناير 1953، وهي المدير التنفيذى السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، والرئيس التنفيذي لـ مستشفى_الناس للأطفال وحاصلة على بكاليوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وله تجربة فى مواجهة مرض السرطان والذى انتهت بوفاتها صبام اليوم.