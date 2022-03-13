/685251/بنـسـبـة-تصل-إلى-40-الغرف-التجارية-تعلن-تراجع-أسعار-الخضار-والفاكهة-بالسوق-المصري

قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم محمود العربي، أنه كان هناك استجابة من الاسواق، خلال الأيام الماضية للجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص للسيطرة على الارتفاعات في أسعار العديد من السلع، حيث شهدت أسواق الجملة اليوم انخفاضا كبيرا في أسعار الخضر والفاكهة الطازجة صباح اليوم وذلك وفقا لنتائج تقرير لجنة متابعة الأسواق التابع للاتحاد العام للغرف التجارية لرصد حركة أسعار وتوافر السلع اليوم.

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هذا وكشفت تقارير لجان متابعة الأسواق وأسواق الجملة اليوم عن تراجع أسعار الخضروات والفاكهة عن الأسبوع الماضي بنسب تتراوح بين 15 إلى 40% في السوق المصري.

أسعرا الفواكه في السوق المصري

تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي من 2 إلى 3.5 جنيه مقارنة ب7 جنيهات خلال الأسبوع الماضي

تراوح سعر كيلو البرتقال السكري من 2 إلى 4.5 جنيه

البرتقال أبو سرة 2.5 إلى 6.5 جنيه مقارنة بـ 8 جنيهات خلال الأسبوع الماضي

كما تراوح سعر كيلو اليوسفي من 2.5 إلى 6 جنيهات

تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي من 19 إلى 23 جنيها مقارنة بـ25 إلى 30 خلال الأسبوع الماضي.

بنـسـبـة تصل إلى 40%.. الغرف التجارية تعلن تراجع أسعار الخضار والفاكهة بالسوق المصري

سجل سعر كيلو التفاح السوري واللبناني من 12 إلى 18 جنيها

والبلح السيوي 20 إلى 25 جنيها والبلح الثلاجة 5 إلى 8 جنيهات والبلح الشامي 6 إلى 18 جنيها

والبلح البريمي 24 جنيها وبلح عينات 13 إلى 23 جنيها والبلح ألبان 13 إلى 23 جنيها.

أسعار الفاكهة في السوق المصري

وسجل سعر كيلو التفاح السوري واللبناني من 12 إلى 18 جنيها، والبلح السيوي 20 إلى 25 جنيها والبلح الثلاجة 5 إلى 8 جنيهات والبلح الشامي 6 إلى 18 جنيها والبلح البريمي 24 جنيها وبلح عينات 13 إلى 23 جنيها والبلح ألبان 13 إلى 23 جنيها.

الجوافة سجلت 4 إلى 8 جنيهات متراجعة عن الأسعار التي سجلتها الأسبوع الماضي والتي تراوحت بين 9 إلى 12 جنيها، والفراولة 7 إلى 9 جنيهات بدلا من 13 جنيها

الكانتالوب 4 إلى 8 جنيهات.

تراجع سعر كيلو الموز البلدي لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات عن 9 إلى 10 جنيهات خلال الأسبوع الماضي.