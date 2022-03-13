/685250/مرتضى-منصور-يكشف-حقيقة-تفاوض-زوجة-موسيماني-على-تدريب-الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل تفاوض وكيل أعمال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع النادي في الفترة السابقة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انهى النادي الأهلي تجدد عقد بيتسو موسيماني مع زوجته "وكيلة أعماله"، في الأسبوع الماضي بالتجديد له لمدة موسيمين، بعد مفاوضات عدة جاءت في الفترة السابقة بين الطرفين.

وجاءت تصريحات مرتضى منصور عن التعاقد مع بيتسو موسيماني لتدريب الزمالك خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون، في المؤتمر الخاص بتقديم المدير الفني الجديد لأبناء مية عقبة.

تصريحات مرتضى منصور عن موسيماني

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي عن زوجة موسيماني مدرب الأهلي: "زوجة موسيماني جات في الفترة السابقة وتحدثت مع أمير مرتضى".

وأضاف: "اقسم بالله زوجة موسيماني اتفاوضت مع أمير مرتضي علشان جوزها يدرب الزمالك".

واختتم: "أنا مرضتش احتراما لجماهير النادي الأهلي".

الوداد المغربي والزمالك

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 1/0، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك المباراة بقوة وهدد مرمى الوداد في أكثر من كرة في ظل تكتل الفريق المغربي في الدفاع، وأضاع كرة زيزو أخطر فرص المباراة ولكن تألق لاكناوتي حارس الوداد وأخرج الكرة.

عمرو السعيد يهدر أمام الوداد

وفي الدقيقة 33 أتيحت فرصة التسجيل لعمر السعيد بعد خروج خطأ من التكناوتي ولكن لم يستغلها الأول ويسكنها الشباك ليضرب الكرة بالرأس خارج المرمى، وحاول بعدها الزمالك عدة محاولات من أجل تعديل النتيجة.

لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، في إنتظار تعديل الزمالك للنتيجة من خلال التغييرات التي سيجريها فيريرا بالشوط الثاني.

وفي شوط المبارة الثاني تراجع الزمالك في بدايته وأحتسب الحكم ركلة جزاء بعدما أصطدمت الكرة في يد الونش ليحتسبها الحكم دون تردد ، ويسجل يحيى جبران هدف الفريق المغربي الوحيد في الدقيقة 48 على يسار أبو جبل.