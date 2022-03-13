/685246/مرتضي-منصور-يكشف-سبب-عدم-التجديد-لطارق-حامد-مع-الزمالك

أعتذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لجماهير القلعة البيضاء ويقبل رأس كل واحد منهم بسبب المستوى المتدني للفريق، وتطاول بعض اللاعبين على جماهير النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال:” أعتذر للجماهير وحقكم علينا، ومفيش حد هيفلت من العقاب، نحن تسلمنا 3 فرق وليس فريق واحد، ولن أتراجع عن أي قرار اتخذته".

وتابع :" لن أجدد لطارق حامد أو أشرف بن شرقي أو أوناجم أو محمد أبوجبل، كل اللاعبين الذين تنتهي عقودهم لهم كل التقدير ولن أجدد لهم".

وأضاف أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل المباراة الأخيرة أمام الوداد، ولكنه قرر الإعلان عنه بعد المباراة الأخيرة".

وواصل:” أنه تعاقد مع طارق حامد من سموحة وقام برفع عقده الأخير إلى 16 مليون جنيه.

وأردف:” فوجئة بأن طارق حامد رفض السفر مع الفريق لخوض لقاء الوداد، كما أنه رفض خوض مباراة العودة وقال للجهاز الفني " مش هالعب الماتش ده مش هأخش في عركة".

وأستكمل:”: سألت الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي نبيه المدرب العام وتأكد من سلامة طارق حامد، وشدد على أن الزمالك خسر بسبب طارق حامد وغيابه عن المباراتين.

وقال:” أن طارق حامد اجتمع بأمير مرتضى المشرف على الكرة من أجل مناقشة ملف التجديد، وشدد على أنه عرض عليه 25 مليون جنيه في الموسم،

وأختتم:”أن اللاعب طلب الحصول على 9 ملايين مستحقاته المتأخرة، ووافقت على سدادها، وأوضح أن الزمالك ليس في حاجة لطارق حامد.

وودع الزمالك بطولة دوري ابطال أفريقيا بشكل رسمي، بعد فوز بترو أتليتكو على ساجرادا بنتيجة 3/0، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

ليخرج الزمالك بشكل رسمي من البطولة وتصبح المبارتين المتبقيتين تحصيل حاصل، حيث أصبح رصيد بترو اتليتكو 10 نقاط بعد تحقيق اتلفوز على ساجرادا ذهاباً وإياباً وبالتالي ودع الزمالك أفريقيا بشكل رسمي.

وسجل لبترو أتليتكو في شباك ساجرادا كلاً من تياجو في الدقيقة الأولى و45 من المباراة، ثم عزز إيريكو كاسترو من ركلة جزاء بالهدف الثالث في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع.

وبتلك النتيجة تأهل بترو أتليتكو والوداد بعد الجولة الرابعة بعدما حصد الأول 10 نقاط والثاني 9 نقاط، والزمالك ثالثاً بنقطتين وساجرادا بالمركز الأخير بنقطة وحيدة.

حضر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة فريق الشباب مواليد 2001 أمام طلائع الجيش.