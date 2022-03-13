/685245/آخر-موعد-لتقديم-الاقرار-الضريبى-2022-تفاصيل

يتسائل العديد من المواطنين عن معرفة آخر موعد لتقديم الاقرار الضريبى 2022، وذلك للاشخاص الطبعييين المتمثبين في المنشات والمشروعات الفردية بالاضافة غلى شركات الواقع الناشئو عن ميراث منشات فردية.

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وفي هذا الاطار قام رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالاعلان عن اخر موعد لتقديم الاقرار الضريبي لعام 2022 والذي يوافق 16 مارس.

واكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا الميعااد يعد آلاخير من أجل تلقي طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين، ويأتي هذا الامر وفقا للمادة 85 من القانون 91 لسنه 2005 واللتي سمحت بمد مهلة التقديم للاقرار لمده 60 يوم.

مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين

واكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ان شروط امداد مهلة تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين هو ان يقوم الممول بتقديم طلب مد مهلة تقديم الإقرار بشكل اللكتروني وذلك من خلال الموقع الخاص بمصلحة الضرائب.

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ويكون هذا الامر قبل نهاية الموعد بـ 15 يوم ، ووفقا للقانون يكون هذا الموعد هو تقديم الطلب بتاريخ 16 مارس.

ونوه رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي لا يكون له أثر على موعد سداد الضريبة وايضا على موعد إستحقاق مقابل التأخير.

عن بوابة الضرائب المصرية

عن بوابة الضرائب المصرية.. في اطار ما تقوم به مصلحة الضرائب من جهود كبيرة بشأن تطوير النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي وذلك من خلال شبكة معلومات مصلحة الضرائب المصرية، بالاضافة الى مواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير منظومة العمل الضريبي.

استغلال القدرات المتاحة للمصلحة الضرائب

فإنه قد ظهرت الحاجة بضرورة العمل على ان يتم استغلال القدرات المتاحة للمصلحة الضرائب وتطوير منظومة العمل الضريبي عن طريق تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا واستخدام انظمة التخزين السحابية من اجل تحقيق الاتي:

تخفيف العباء على الممول من خلال تيسير عملية ملئ وتقديم الاقرار الضريبي وايضا تقديم خدمة فعالة تخصيص مساحة تخزينية لكل ممول تتيح له القدرة على تخزين تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والدخول اليها في أي وقت ومن أي مكان بالاضافة الى تخزين فواتير المشتريات والمبيعات لتطبيق القيمة المضافة.