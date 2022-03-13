قومي المرأة: أنيسة حسونة نموذج وطني ملهم للمرأة المصرية المثابرة

ينعي المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي و جميع عضواته و أعضائه ببالغ الحزن والآسى الكاتبة أنيسة حسونة عضوة مجلس النواب سابقا والكاتبة والباحثة السياسية، والرئيسة التنفيذية لمستشفى الناس، والمديرة التنفيذية السابقة لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب ،والتي وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

و أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان الراحلة العظيمة أنيسة حسونة، قائلة:" فقدت مصر اليوم نموذج وطنى عظيم وملهم للمرأة المصرية القوية المثابرة ، التي كرست حياتها لخدمة وطنها و مجتمعها بكل إخلاص ومهنية حتى آخر لحظات حياتها ، كما تعد رائدة من رائدات العمل الوطني، وشرفت جميع المناصب التي تقلدتها " .

و يتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي و المواساة لأسرة و أصدقاء الفقيدة سائلين الله عز و جل أن يتغمدها بواسع رحمته و يسكنها فسيح جناته و انا لله و انا اليه راجعون