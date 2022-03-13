أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برنامجي الدعم الفني لأصحاب ومديري النزل البيئية وبرنامج تطوير المنتج السياحي البيئي بواحة سيوه، وذلك استمراراً لجهود وزارة البيئة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة التابع للوزارة لدعم السياحة المستدامة والتنمية السياحية الصديقة للبيئة في مصر. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البرنامجين الجديدين يهدفان إلى رفع الوعي وبناء القدرات لأصحاب ومديري النزل البيئية والعاملين بها بالإضافة الى رفع كفاءات الفنادق والنزل البيئية وذلك بمشاركة المجتمعات المحلية واصحاب المصلحة للوصول لمنتج سياحي بيئي يحقق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ويعظم الاستفادة من ثقافات المجتمعات المحلية والموارد الطبيعية المرتبطة بهما. وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه سبق تنفيذ البرنامجين دراسة علمية وعملية قائمة على زيارات التقييم الميدانية للوصول للوضع الحالي للنزل البيئية وإعداد التقارير الفنية واطلاق الدليل الإرشادى لتطبيق هذه المعايير فى ضوء الامكانيات الحالية والأهداف المستقبلية وذلك بمشاركة المجتمعات المحلية كأحد أهم محاور وزارة البيئة لتطوير المحميات الطبيعية . وأوضحت فؤاد أنه تم تنفيذ هذين البرنامجين علي مدار يومين بمدينة سيوه وبحضور عدد من مديري وأصحاب النزل البيئية بسيوة وممثلي هيئة تنشيط السياحة، مجلس المدينة، مكتب السياحة، ممثلي الجمعيات الأهلية وممثلى اصحاب المصلحة المرتبطين بقطاع السياحة البيئية بواحة سيوة. ويعد هذين البرنامجين ضمن البرامج الرئيسية لمشروع دمج التنوع البيولوجي فى السياحة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة البيئة : نستهدف رفع الوعي وبناء القدرات لأصحاب ومديري النزل البيئية... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.