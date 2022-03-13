انطلاق المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالشرقية

جدة - نرمين السيد - انطلقت صباح اليوم الأحد، فاعليات المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمى" بمحافظة الشرقية، والتى تستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الخميس المقبل، وتشمل المرحلة الثانية 10 إدارات صحية بالمحافظة هى "العاشر من رمضان، ههيا، مشتول السوق، القنايات، الصالحية الجديدة، كفر صقر، صان الحجر، القرين، منيا القمح، ديرب نجم".





وأوضح وكيل الوزارة أن المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى" انتهت يوم الخميس الماضى واستمرت لمدة 5 أيام، وقدمت خلالها الخدمة لـ56779 منتفعة فى 9 إدارات صحية، مشيرا إلى أن الحملة تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلى الكشف الطبى فى تخصصات الباطنة والأطفال، هذا بجانب ندوات توعوية وتثقيفية تعقد بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر وتستهدف الحملة تقديم هذه الخدمات مجانا للمواطنين وجميع السيدات المستهدفة. وأضاف أن المرحلة الثانية تقدم الخدمة من خلال 218 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائى، و12 عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة 113 طبيب مدرب، و321 ممرضة، و426 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، وتم التدريب الجيد لهم على أعمال الحملة، مع التأكيد على الدور الإعلامى، ودور الرائدات الريفيات فى تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

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