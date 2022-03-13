القومى للمرأة ناعيا أنيسة حسونة: مصر فقدت نموذجا وطنيا

جدة - نرمين السيد - نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن والأسى أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب سابقا، والكاتبة والباحثة السياسية، والرئيسة التنفيذية لمستشفى الناس والمديرة التنفيذية السابقة لمؤسسة مجدى يعقوب للقلب، والتى وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض.





وأعربت الدكتورة مايا مرسى، فى بيان أصدرته اليوم، عن بالغ حزنها لفقدان الراحلة العظيمة أنيسة حسونة، قائلة: " فقدت مصر اليوم نموذجا وطنيا عظيما وملهما للمرأة المصرية القوية المثابرة، التى كرست حياتها لخدمة وطنها ومجتمعها بكل إخلاص ومهنية حتى آخر لحظات حياتها، كما تعد رائدة من رائدات العمل الوطنى، وشرفت جميع المناصب التى تقلدتها". ويتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التعازى والمواساة لأسرة وأصدقاء الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

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