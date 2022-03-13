عاجل- «قسوة الحرب» شيخ الأزهر يوجه رسالة إلى قادة وحكماء العالم

جدة - نرمين السيد - وقال فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك: "شهدت أنا وأبناء جيلى قسوة الحروب ومرارة الصراعات، ورأينا آثارها المدمرة، من انهيار للاقتصاد، وإهدار للموارد، وانتشار للفقر والأمية والمرض والكراهية".

وأضاف: "لذا فإن رسالتى إلى قادة وحكماء العالم: "ابذلوا كل ما فى وُسعكم لإطفاء نيران الحروب، اتَّحدوا وسخروا جهودكم لإنقاذ المستضعفين والمشرَّدين، فالتاريخ سيذكركم بما حققتموه لشعوبكم وللإنسانية من استقرار وعدل وسلام".