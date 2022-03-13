- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وقال فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك: "شهدت أنا وأبناء جيلى قسوة الحروب ومرارة الصراعات، ورأينا آثارها المدمرة، من انهيار للاقتصاد، وإهدار للموارد، وانتشار للفقر والأمية والمرض والكراهية".
وأضاف: "لذا فإن رسالتى إلى قادة وحكماء العالم: "ابذلوا كل ما فى وُسعكم لإطفاء نيران الحروب، اتَّحدوا وسخروا جهودكم لإنقاذ المستضعفين والمشرَّدين، فالتاريخ سيذكركم بما حققتموه لشعوبكم وللإنسانية من استقرار وعدل وسلام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- «قسوة الحرب» شيخ الأزهر يوجه رسالة إلى قادة وحكماء العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.