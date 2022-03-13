حياة كريمة.. إنشاء 40 مجمعا زراعيا وخدميا في الفيوم

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يأتى فى إطار حرص الدولة على التيسير على أهالى هذه القرى فى الحصول على الخدمات، فضلا عن توفير مشروعات تنموية تساعدهم فى التمكين الاقتصادى والاجتماعى.
وأوضح "الأنصارى" أن المشروعات تضم 20 مجمعا خدميا بمركزى إطسا ويوسف الصديق، بإجمالى تكلفة 186 مليون جنيه، منها 12 مجمعا خدميا بمركز إطسا بدأ تنفيذ 11 منها، و8 مجمعات بمركز يوسف الصديق، حيث تجاوزت نسبة التنفيذ 90 % بعدد 5 مشروعات، وتراوحت بين 60 – 90 % بعدد 14 مشروعا بالمركزين، كما بدأ تنفيذ 12 مجمعا زراعيا بمركز اطسا، و8 مجمعات بمركز يوسف الصديق بمتوسط نسبة تنفيذ 29 %.
وأضاف أن نسبة التنفيذ تجاوزت 90% بـ4 مشروعات لمجمعات خدمية بمركز إطسا، بقرى الغرق، وقلهانة، وشدموه، وجردو، ومشروع واحد بمركز يوسف الصديق، هو المجمع الخدمى بقرية الشواشنة، فيما تراوحت نسبة التنفيذ بين 60 – 90 % بعدد 7 مشروعات بمركز إطسا هى: المجمعات الخدمية بقرى أبو جندير، وقصر الباسل، ومنية الحيط، والحجر، ومطول، وقلمشاة، وتطون، و7 مشروعات بمركز يوسف الصديق، هى: المجمعات الخدمية بقرى الحامولى، والريان، وكحك، والمشرك، وقارون، والنزلة، وقصر الجبالى.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المجمعات الزراعية التى بدأ تنفيذها تشمل 12 مجمعا بمركز إطسا، بقرى قلهانة، وشدموه، وقلمشاه، وأبو جندير، ومطول، ومنية الحيط، وأبو صير، والغرق، وتطون، والحجر، وقصر الباسل، وجردو، وفى مركز يوسف الصديق 8 مجمعات بقرى قصر الجبالى، والنزلة، وقارون، وكحك، والشواشنة، والريان، والمشرك، والحامولى، وذلك بإجمالى تكلفة 86 مليون جنيه بالمركزين.
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