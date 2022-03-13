/685249/هتوحشيني-أوي-مفيدة-شيحة-تودع-أنيسة-حسونة-بكلمات-مؤثرة

حرصت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة على نعي الدكتورة أنيسة حسونة النائبة البرلمانية السابقة والمدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 69 عامًا بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

دوت الخليج يرصد نعي الإعلامية مفيدة شيحة للراحلة أنيسة حسونة.

نشرت مفيدة صورة تجمعها بالراحلة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها في تأثر قائلة: "الله يرحمك حبيبتي.. بس هتوحشيني اوي اوي، كنتي فرحانه اوي اليوم اللي شوفتك فيه ده ومكنتش عارفه ان ده اخر مره هشوفك فيها لا حول ولا قوه الا بالله.. توفيت السيده العظيمه أنيسه حسونه.

وفاة أنيسة حسونة

وتوفيت النائبة البرلمانية السابقة الدكتورة أنيسة حسونة، اليوم، متأثرة بمرض السرطان عن عمر يناهز 69 عاما، وكان آخر ظهور للنائبة خلال حفل التكريم الذي شهدته حرم الرئيس السيدة انتصار السيسي في اليوم العالمي للمرأة وتم تكريمها تقديرا لدورها وجدها في العمل الخيري .

تكريم أنيسة حسونة في اليوم العالمي للمرأة

واستعانت حسونة بكرسي متحرك خلال الفترة الأخيرة، قائلة: «العلاج الكيماوي الذي أخضع للعلاج به يمنع وصول الدم بصورة طبيعية للرأس وهذا صعب، وهناك أدوية لها بعض الأعراض منها تقلص قدرة الجسم على الحركة.. لجأت في الفترة الأخيرة لاستخدام كرسي متحرك للمساعدة على الحركة لحين الشفاء».

موعد ومكان جنازة أنيسة حسونة

وقال الكاتب الصحفي محمد الجارحي مؤسس مستشفي 25 يناير الخيرية، إنه نظرا للزحام الشديد بمحيط مسجد السيدة نفيسه قررت أسرة الراحلة الدكتورة أنيسة حسونه تغيير مكان الجنازة غدا الاثنين، من مسجد السيدة نفيسة لتكون من مسجد الشرطة في أكتوبر عقب صلاة الظهر.

عزاء أنيسة حسونة

وتدفن الراحلة في البساتين بجوار مدافن الكحلاوى، على أن يكون العزاء غدا الاثنين أيضا في مسجد الشرطة في أكتوبر بعد صلاة المغرب.