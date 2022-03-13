/685244/برلمانية-تحذر-الزيادة-السكانية-خطر-يهدد-الأمن-القومى-ويبتلع-كل-جهود-الاستثمار

حذرت النائب ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من خطورة الارتفاع الجنونى فى مؤشرات النمو السكانى السنوى لأنه يلتهم كل ثمار التنمية أو المجهود الذى تبذله الدولة فى مجالات التنمية والاستثمار، حيث تكمن الأزمة مع النمو السكانى ليس فقط افتراسه لثمار النمو فحسب.. بل أيضاً فى إجهاض كافة مظاهر التطور فى مجالات الصحه والاقتصاد والتعليم والصحه والغذاء، إلى جانب تآكل الأراضى الزراعية ومصادر المياه المحدودة التى بدأت تتقلص خلال السنوات الماضية فى الأخيرة وتقع هذه الأراضى التى تشكل فقط 5 بالمائة من مساحة البلاد على طرفى نهر النيل الذى يشكل مصدر المياه شبه الوحيد، مؤكدة أن الزيادة السكانية التحدى الرئيسى للدولة لتأثيرها على التنمية المستدامة.

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