/685243/فيريرا-أريدكم-أن-تثقوا-في-أنني-موجود-في-الزمالك-بكل-فرحة-وسعيد-جدا-بعودتي-للنادي

علق جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام، عن اخر مباراة للفريق أمام الوداد المغربي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال فيريرا: الجهازي الفني للزمالك قوي ، وسنكون مجموعة عمل قوية للوصول إلى النجاح

وتابع:" فيريرا: أريدكم أن تثقوا في أنني موجود في الزمالك بكل فرحة وسعيد جدا بعودتي للنادي التي كنت سعيدا فيه من قبل".

وواصل:" ما يحدث في الزمالك يحدث في أي ناد في العالم، مهمتي هو أن أجعل اللاعبين أفضل، وأن أجعل الفريق أفضل.

وأختتم:"فيريرا:"علينا الاتحاد من أجل هدف واحد، وهو الفوز بالدوري والكأس والتأهل لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل:".

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 1/0، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك المباراة بقوة وهدد مرمى الوداد في أكثر من كرة في ظل تكتل الفريق المغربي في الدفاع، وأضاع كرة زيزو أخطر فرص المباراة ولكن تألق لاكناوتي حارس الوداد وأخرج الكرة.

وفي الدقيقة 33 أتيحت فرصة التسجيل لعمر السعيد بعد خروج خطأ من التكناوتي ولكن لم يستغلها الأول ويسكنها الشباك ليضرب الكرة بالرأس خارج المرمى، وحاول بعدها الزمالك عدة محاولات من أجل تعديل النتيجة.

لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، في إنتظار تعديل الزمالك للنتيجة من خلال التغييرات التي سيجريها فيريرا بالشوط الثاني.