/685240/أسامة-نبيه-نثق-فى-مساندة-الجماهير-للزمالك-وسيبونا-نشتغل

علق أسامة نبيه مدرب عام فريق الزمالك أن الفريق يحتاج إلي دعم من الجماهير خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

اسمة نبيه:" جماهير الزمالك عندهم ثقة كبيرة في الفريق، محتاج فترة لترتيب الأمور، عندنا حاجات كتيرهنعملها تليق باسم الزمالك لحد الموسم الماضي، القلعة البيضاء ابطال الدوري

وتابع:"مكناش محالفنا الحظ في المباراة الاخير هنشتغل من اول وجديد لتليق باسم الزمالك احنا عندنا شغل كتير زي ماقال مرتضي منصورسيبونا نشتغل".

وودع الزمالك بطولة دوري ابطال أفريقيا بشكل رسمي، بعد فوز بترو أتليتكو على ساجرادا بنتيجة 3/0، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

ليخرج الزمالك بشكل رسمي من البطولة وتصبح المبارتين المتبقيتين تحصيل حاصل، حيث أصبح رصيد بترو اتليتكو 10 نقاط بعد تحقيق اتلفوز على ساجرادا ذهاباً وإياباً وبالتالي ودع الزمالك أفريقيا بشكل رسمي.

وسجل لبترو أتليتكو في شباك ساجرادا كلاً من تياجو في الدقيقة الأولى و45 من المباراة، ثم عزز إيريكو كاسترو من ركلة جزاء بالهدف الثالث في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع.

وبتلك النتيجة تأهل بترو أتليتكو والوداد بعد الجولة الرابعة بعدما حصد الأول 10 نقاط والثاني 9 نقاط، والزمالك ثالثاً بنقطتين وساجرادا بالمركز الأخير بنقطة وحيدة.

حضر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة فريق الشباب مواليد 2001 أمام طلائع الجيش.

وحضر المباراة أسامة نبيه المدرب العام بالجهاز الفني للزمالك وروي أجواش وأحمد عبد المقصود المدربان المساعدان، وأندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب الحراس، بالإضافة إلى محمد عبد الرحيم "ميشو" إداري الفريق.

وكان خرج المستشار مرتضى منصور بالأمس بقررات صارمة بعد هزيمة الزمالك من الوداد، كانت من ضمنها الإعتماد على الناشئين خلال الفترة القادمة.

وقرر فيريرا بالفعل تصعيد اللاعبين الناشئين المميزين، على أن يتابع الجهاز الفني مباريات فرق الناشيئين الفترة القادمة لإعطاء الفرصة لهم.