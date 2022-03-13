مسلسلات شهر رمضان 2022.. أمير كرارة يطرح البوستر الدعائي لمسلسل «العائدون»

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دوت الخليج يستعرض البوستر الدعائي لمسلسل «العائدون»

بوستر مسلسل «العائدون» بطولة أمير كرارة

نشر كرارة بوستر العائدون عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: "يارب كرمك.. وكل سنة وأنتوا طيبين ورمضان كريم".

وتصدر كرارة البوستر، الذي ظهر خلاله بنظرة حادة وبنيان مشدود، مرتديًا بالطو طويل ومن وراءه نار مشتعلة والخراب يعم.

أحداث مسلسل «العائدون»

مسلسل العائدون مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة حدثت في الشرق الأوسط، ويظهر المسلسل كيفية تعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة.

أبطال مسلسل «العائدون»

مسلسل «العائدون» تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبى، وميدو عادل، وصبرى عبد المنعم.

أمير كرارة يتألق في نسل الأغراب

وتألق الفنان أمير كرارة في مسلسل «نسل الأغراب» تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.

وكانت أحداث المسلسل تدور حول صراع عائلة الغريب حول جليلة.

أمير كرارة يجهز للجزء الثاني من فيلم كازابلانكا

و يقوم كرارة بالتحضير للجزء الثاني من فيلم «كازابلانكا» الذي تم عرض الجزء الأول منه في موسم عيد الفطر من عام 2019 وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، وإياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركي خالد أرغنتش، وأحمد جمال سعيد وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وأحمد فهمى، وآخرين.