/685237/بسبب-الطقس-السىء--مصرع-عاملين-إثر-سقوطهم-من-أعلى--سقالة--بالمحلة

لقى عاملين محارة مصرعهم أثناء عملهم، إثر سقوطهم من أعلى سقالة خشبية بالطابق الحادى عشر فى أحد الأبراج تحت الأنشاء، بسبب الطقس السىء، بمنطقة شكرى القوتلى التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى، وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع عمال وإصابة أخر أثر سقوطهم من على سقالة خشبية من الطابق الحادى عشر فى برج تحت الأنشاء بشارع الرفاعى بمنطقة شكرى القوتلى .

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة، إلى محل البلاغ، وتبين وفاة أحد العمال ويدعى باسم عبد العزيز سيف الدين ٣٨ سنة مقيم قرية شبرابابل، وإصابة أحمد فهمى دويدار ٤٢ سنة مقيم بقرية شبرابابل بنزيف فى المخ، وكان ذلك على خلفية سقوطهم من على سقالة خشبية أثناء عملهم فى أحد الأبراج بسبب الطقس السىء. وتم نقلهم الى مستشفى المحلة العام واثناء ذلك لفظ الاخير أنفاسه الأخيرة فى الحال، وجار استخراج تصريح بدفن جثمانهم وتحرر محضر بالواقعة، لاخطار النيابة العامة واستكمال التحقيقات.

العثور على رضيعة أسفل عقار بالغربية

وفى سياق أخر، شهدت قرية سملا التابعة لمركز قطور، بمحافظة الغربية، واقعة العثور على طفلة رضيعة حديثة الولادة بالحبل السرى، وملفوفة فى غطاء وملقاة فى الطريق العام .

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز قطور، بورود بلاغات من الأهالى بعثورهم على طفلة حديثة الولادة بجوارها الحبل السرى عقب سماعهم صرخات أثناء مرورهم فى ذات المنطقة بقرية سملا .

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز قطور، الى محل البلاغ وتبين أن الطفلة حديثة الولادة بجوارها الحبل السرى مربوط بخيط وملفوفة " بترينج بيتى " وغطاء لونه أحمر، وبالكشف عليها تبين أيضا عدم وجود أصابات ظاهرية وبحالة صحية جيدة، كما لا توجد معها أى بيانات تدل على هويتها .

وعلى الفور تم نقل الطفلة الى المستشفى المركزى بقطور لتوقيع الكشف عليها ثم نقلها الى أحدى دور رعاية الأطفال، وتكثف مباحث مركز قطور من جهودها لمعرفة هوية الطفلة وضبط المتسببن فى ألقائها فة الطريق العام، وتحرر محضر بالواقعة، لاخطار النيابة العامة واستكمال التحقيقات.