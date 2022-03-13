/685233/الزمالك-يكشف-قيمة-عقد-فيريرا-مع-الفريق-تفاصيل

يعقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمر صحفي حالياً ، بمقر النادي في ميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أمير مرتضي خلال المؤتمر الصحفي:مدة عقد فيريرا مع الزمالك موسم ونصف، راتب الجهاز كاملا 107 ألف دولار للجهاز كاملا قيمة فيريرا أكبر من ذلك ولكنه لم يتحدث في أي أموال

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 1/0، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك المباراة بقوة وهدد مرمى الوداد في أكثر من كرة في ظل تكتل الفريق المغربي في الدفاع، وأضاع كرة زيزو أخطر فرص المباراة ولكن تألق لاكناوتي حارس الوداد وأخرج الكرة.

وفي الدقيقة 33 أتيحت فرصة التسجيل لعمر السعيد بعد خروج خطأ من التكناوتي ولكن لم يستغلها الأول ويسكنها الشباك ليضرب الكرة بالرأس خارج المرمى، وحاول بعدها الزمالك عدة محاولات من أجل تعديل النتيجة.

لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، في إنتظار تعديل الزمالك للنتيجة من خلال التغييرات التي سيجريها فيريرا بالشوط الثاني.

وفي شوط المبارة الثاني تراجع الزمالك في بدايته وأحتسب الحكم ركلة جزاء بعدما أصطدمت الكرة في يد الونش ليحتسبها الحكم دون تردد ، ويسجل يحيى جبران هدف الفريق المغربي الوحيد في الدقيقة 48 على يسار أبو جبل.

الزمالك ضد الوداد

ولم يستطيع الزمالك العودة للمبارة مرة أخرى، وظهر الفريق بسوء مستوى، عن الشوط الأول، وهاجمت الجماهير المتواجدة بعض لاعبي الفريق4 عقب الخروج بشكل شبه رسمي من دوري أبطال افريقيا.

لتنتهي المباراة في الأخير بفوز الوداد على الزمالك بهدف نظيف، ويرتفع رصيده للنقطة رقم 9، بينما يتأزم موقف الزمالك ويظل رصيده عند نقطتين.