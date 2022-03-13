/685228/المصريين-الأحرار-ينعى-الراحلة-أنيسة-حسونة

ينعى حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، النائبة البرلمانية السابقة الدكتورة أنيسة حسونة، التي وافتها المنية اليوم بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عاما.

دوت الخليج

وقال الحزب في بيان له، إننا نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأفراد أسرة السيدة الجليلة والمخدومة ولكل محبيها، رحلت السيدة تاركة مسيرة حافلة من الخدمة العامة والمجتمعية، وهي راضية مسجلة «الرضا لمن يرضى» آخر كلماتها خلال تكريم اليوم العالمي للمرأة الذي شهدته حرم سيادة الرئيس السيدة انتصار السيسي.

«المصريين الأحرار» ينعى الراحلة أنيسة حسونة

وأضاف الحزب أن الراحلة خدمة البلاد في عدة مواقع منذ تواليها ملحق دبلوماسيا بوزارة الخارجية، وعملها في مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وممثل لبنك مصر في إيران، ومنصب المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، وانتصرت علي مرض السرطان مرتين ولم ترفع الراية البيضاء إلى حين كتب الأجل وهجرت الأرض لتسكن الروح في رحاب خالقها.

وأشار إلى أن الراحلة نموذجا في منح الأمل وكانت محفزا للكثيرين من مرضى السرطان بعدم الاستسلام ومقاومة المرض بالصبر، وكانت خادمة للوطن والمجتمع، نتذكرها بالخير ونسأل الله الرحمة والمغفرة والعزاء لكل محبيها.