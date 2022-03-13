/685232/أسعار-الحديد-والأسمنت-اليوم-في-مصر-بالجنيه-المصري-للمستهلك

يتسائل العديد من المواطنين على عن اسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر ، وذلك بعد ان شهدوا ارتفاع جنوني على مدار الساعات القليلة الماضية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، والتي لم تتسبب في ارتفاع هذه السلعتين فقط بل العديد من السلع الاخرى على مستوى العالم.

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أسعار مواد البناء اليوم

وتاتي هذه الزيادة بحكم أن الدولة المصرية ليست بمعزل عن العالم، ولكنا جزء منه وبالتالي اي تضخم أو أزمة نتاثر بها، خاصة أن طرفي الحرب الروسية الاوكرانية دولتين أساسيتين لتصدير العديد من السلع الحيوية منها الالقمح والحديد والاسمنت.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر بالجنيه المصري للمستهلك

الأزمة الروسية الأوكرانية كان سبب رئيسي في أن تسجل أسعار الحديد في مصر والاسمنت، أعلى مستوياتها، وياتي ذلك وسط تراجع في الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع نتيجة نقص الخامات عالميا مع بااضافة إلى ارتفاع سعر البترول والمعادن بشكل تاريخي .

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر بالجنيه المصري للمستهلك.. ننشر في السطور القليلة الاتية اسعار الحديد والاسمنت اليوم 13 مارس لعام 2022 في مصر.

ارتفع سعر طن حديد بشاى الي 15450 جنيه للطن تسليم أرض المصنع

كما ارتفع سعر طن حديد المصريين الي 15400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع

فيما أعلنت شركة حديد عز عن رفع أسعار حديد التسليح بقيمة 500 جنيه للطن للشهر الجاري، الأمر الذي يدل على وجود زيادة للأسعار حيث يصل سعر تسليم أرض المصنع إلى 15500 جنيه.

كما وصل سعر حديد العتال إلى 15400 جنيه، والمراكبي لـ 15100 جنيه .

أسعار الحديد اليوم في مصر بالجنيه المصري للمستهلك

أسعار حديد عز 15500 جنيه 15500 جنيه

أسعار حديد بشاي 15450 جنيه 15500 جنيه

أسعار حديد العتال 15400 جنيه 15450 جنيه

أسعار حديد عطيه 15100 جنيه 15100 جنيه

أسعار الحديد سرحان 15100 جنيه 15100 جنيه

أسعار الحديد المراكبي 15100 جنيه 15100 جنيه.

أسعار حديد المصريين 15400 جنيه 15450 جنيه

أسعار الحديد مصر الكومي 15100 جنيه 15100 جنيه.

أسعار الحديد المعادي. 15100 جنيه. 15100 جنيه.

أسعار الحديد العشرى. 15100 جنيه. 15100 جنيه.

أسعار الحديد الجيوشي. غير متاح. غير متاح.

أسعار حديد مصر ستيل. 15100 جنيه. 15100 جنيه.

اسعار الاسمنت اليوم في مصر

سعر اسمنت المسلح. 1290 جنية. 1300 جنية.

سعر أسمنت النصر. 1270 جنية. 1270 جنية.

أسمنت المعلم. 1250 جنية. 1260 جنية.

أسمنت وادي النيل. 1250 جنية. 1260 جنية.

لافارج للأسمنت المخصوص. 1280 جنية. 1280 جنية.

أسمنت سيناء. 1250 جنية. 1260 جنية.

أسمنت حلوان. 1280 جنية. 1280 جنية.

مصر بني سويف. غير متاح. غير متاح.

اسمنت السويدي. 1320 جنية. 1320 جنيه.

الشركة الوطنية للأسمنت. 1260 جنية. 1260 جنية.