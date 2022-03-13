«الأوقاف» تنظم ندوة حول «التكاتف الوطنى».. بعد غد

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الندوة تأتى فى إطار ملف تجديد الخطاب الدينى، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصرى، مشيرة إلى أن قناة النيل الثقافية ستنقل الندوة على الهواء مباشرة.
ويشارك فى الندوة كل من الشيخ نور الدين محمد عبد الوارث قناوى، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور محمد عبد ربه عبد السلام، عضو المكتب الفنى للوزير.
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