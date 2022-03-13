الأول من نوعه.. المفتى يلتقى أعضاء العموم البريطانى مايو المقبل

جدة - نرمين السيد - تلقَّى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، دعوة من رئيس المجموعة البريطانية المصرية بمجلس العموم البريطانى جوناثان لورد، للمشاركة فى جلسة تضم أعضاء البرلمان وعددًا من الشخصيات البريطانية الرسمية فى مايو المقبل.





وقال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم: إن هذه الدعوة جاءت بعد نجاح لقاء فضيلة المفتى و200 من أعضاء مجلس اللوردات والعموم البريطانى قبل عام من خلال تطبيق زووم، الذى حضره أيضًا عدد من وسائل الإعلام العالمية وبعض الرسميين البريطانيين المعنيين.

وأضاف نجم أن اللقاء السابق حاز قبولًا كبيرًا فى أوساط أعضاء البرلمان البريطاني، خاصة بعد أن أوضح المفتى موقف الإسلام من جماعات التطرف والإرهاب وجماعات الإسلام السياسى، مستعرضًا جهود دار الإفتاء المصرية خلال السنوات الماضية المتنوعة لمواجهة الجماعات الإرهابية وتصحيح المفاهيم ونشر صحيح الإسلام من أجل أن يعمَّ السلام العالم أجمع.

وأشار مستشار المفتى إلى أن اللقاء المرتقب فى مايو المقبل سيكون أول لقاء من نوعه بين مفتى مصر وأعضاء مجلسَى اللوردات والعموم البريطانى، مشيرًا إلى أنَّه كان مخططًا له قبل مدة، إلا أن استمرار ظروف جائحة كورونا حالت دون ذلك، فتعجَّل الجانب البريطانى عقد اللقاء افتراضيًّا عبر تطبيق زووم فى شهر يونيو الماضى، وقد جدَّدوا الدعوة للمفتى للحضور إلى المملكة المتحدة فى مايو المقبل.

وتوجَّه الدكتور إبراهيم نجم بالشكر إلى سمير تكلا مستشار المجموعة البريطانية المصرية بالبرلمان البريطانى وأمينها العام، على مجهوداته الكبيرة فى التنسيق لهذه الزيارة وتيسير السبل للتواصل البناء.