وقال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم: إن هذه الدعوة جاءت بعد نجاح لقاء فضيلة المفتى و200 من أعضاء مجلس اللوردات والعموم البريطانى قبل عام من خلال تطبيق زووم، الذى حضره أيضًا عدد من وسائل الإعلام العالمية وبعض الرسميين البريطانيين المعنيين.
وأضاف نجم أن اللقاء السابق حاز قبولًا كبيرًا فى أوساط أعضاء البرلمان البريطاني، خاصة بعد أن أوضح المفتى موقف الإسلام من جماعات التطرف والإرهاب وجماعات الإسلام السياسى، مستعرضًا جهود دار الإفتاء المصرية خلال السنوات الماضية المتنوعة لمواجهة الجماعات الإرهابية وتصحيح المفاهيم ونشر صحيح الإسلام من أجل أن يعمَّ السلام العالم أجمع.
وأشار مستشار المفتى إلى أن اللقاء المرتقب فى مايو المقبل سيكون أول لقاء من نوعه بين مفتى مصر وأعضاء مجلسَى اللوردات والعموم البريطانى، مشيرًا إلى أنَّه كان مخططًا له قبل مدة، إلا أن استمرار ظروف جائحة كورونا حالت دون ذلك، فتعجَّل الجانب البريطانى عقد اللقاء افتراضيًّا عبر تطبيق زووم فى شهر يونيو الماضى، وقد جدَّدوا الدعوة للمفتى للحضور إلى المملكة المتحدة فى مايو المقبل.
وتوجَّه الدكتور إبراهيم نجم بالشكر إلى سمير تكلا مستشار المجموعة البريطانية المصرية بالبرلمان البريطانى وأمينها العام، على مجهوداته الكبيرة فى التنسيق لهذه الزيارة وتيسير السبل للتواصل البناء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأول من نوعه.. المفتى يلتقى أعضاء العموم البريطانى مايو المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.