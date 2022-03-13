رئيس الوزراء: هدفنا النهوض بسيناء فى مختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا قدمه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن جهود الوزارة فى دعم العملية التعليمية فى سيناء، فى ضوء استكمال المشروعات التنموية الكبرى التى تنفذها الدولة بها.

سلط الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الضوء على أهم الجهود التى قامت بها الوزارة فيما يتعلق بدعم العملية التعليمية لأبناء سيناء فى المراحل التعليمية المختلفة، وكذلك تعريف أبنائنا من الجاليات المصرية بالخارج بجهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، المتمثلة فى المشروعات التنموية والخدمية التى تنفذها الدولة فى سيناء، وذلك من خلال المشاركة فى المسابقات الثقافية والعلمية على مستوى جميع الإدارات التعليمية المختلفة بمحافظات الجمهورية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى" تأتى هذه الجهود، فى إطار سعى الوزارة لتطوير العملية التعليمية وضمان عنصرى الإتاحة والجودة لجميع الطلاب بشكل عادل، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو إيلاء المزيد من الجهود والاهتمام بالمشروعات الخدمية لمواطنى شبه جزيرة سيناء، وتذليل جميع المعوقات التى تواجه طلابنا فى سيناء، مستعرضا أبرز تلك الجهود التى تقوم بها الجهات المعنية بالوزارة فى هذا الشأن، ومنها إنشاء وصيانة المبانى المدرسية، حيث تم إنشاء 12 مدرسة جديدة، وصيانة 12 مدرسة بشكل كامل".

وأوضح أنه إلى جانب ذلك، تقوم الوزارة بالتوسع فى نوعيات التعليم الجديدة بسيناء، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء وتشغيل المدرسة المصرية اليابانية فى مدينة العريش، بالإضافة إلى التوسع فى المدارس الرسمية للغات، حيث وصل عدد المدارس من هذه النوعية بمحافظة شمال سيناء فى العام الدراسى الحالى إلى 8 مدارس، كما يتم افتتاح مبنى مدرسى جديد لتلك النوعية، بمعدل مدرسة كل عام.

وأشار إلى أن جهود الوزارة فى هذا الشأن، تتضمن تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة بالمدارس بمختلف الإدارات التعليمية، بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائى ، وبلغ عدد المعلمين المستهدفين بالتدريب 1462 معلما، كما تم إدخال كل متطلبات المنظومة التكنولوجية الحديثة لمعظم المدارس بسيناء، كما نجحت مديرية التربية والتعليم خلال الفترات الماضية فى عقد امتحانات الشهادات العامة على أكمل وجه، من خلال تضافر الجهود وبدعم من الجهات المعنية بالوزارة، دون أى عوائق، سواء فى امتحانات الشهادات الإعدادية، أو الثانوية، أو الدبلومات الفنية.

وأضاف الدكتور طارق شوقى أن جهود الوزارة تضمنت أيضًا إنشاء مجمع خدمى للامتحانات بالعريش ليضم جميع مراكز الأسئلة لجميع المراحل والنوعيات والكنترولات، فضلا عن إنشاء فرع للأكاديمية المهنية للمعلمين لخدمة جميع معلمى شمال سيناء؛ وذلك لتخفيف العبء الذى كان يتكبده معلمو المحافظة فى التوجه إلى أقرب فرع للأكاديمية، كما تم العمل على حل مشكلة الاستراحات بوسط سيناء، التى كانت تواجه معلمى وسط سيناء والاضطرار للإقامة فى مدن أخرى.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى نجاح عدد من المدارس بسيناء فى الحصول على شهادات اعتماد الجودة، كما يتم التركيز على تفعيل الأنشطة التربوية من قبل طلابنا فى سيناء، بجانب جهود دعم المدارس، التابعة لعدد من الإدارات التعليمية والتى تعرضت للأضرار والتلف خلال الفترات الماضية.

ونوه الدكتور طارق شوقى إلى أن جهود الدولة فى استمرار دعم العملية التعليمية بسيناء أثمرت عن نجاح عدد كبير من طلابها فى الحصول على مجموع أكثر من 90% فى شهادة الثانوية العامة بعدد من الإدارات التعليمية، فضلا عن تقديم منحة للطلاب الناجحين بالثانوية العامة فى شمال سيناء تتمثل فى قرار مجلس الوزراء بمنحهم تخفيضا بنسبة 2% على مجموع القبول بالكليات والمعاهد، نظرا للأحداث التى تمر بها المحافظة، وكذلك تشجيعا لهم، كما قرر مجلس جامعة العريش إعفاء الطلاب من أبناء إدارتى رفح والشيخ زويد من المصروفات الدراسية، وكذلك إعفاءهم من مصروفات الإقامة بالمدينة الجامعية.

وفيما يتعلق بجهود تعريف أبناء الجاليات المصرية بالمشروعات التنموية التى تنفذها الدولة فى شبه جزيرة سيناء، أشار الوزير إلى أن ذلك يتم من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية والإدارات التعليمية لإتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب بالخارج للمشاركة فى المسابقات العلمية والثقافية المختلفة التى تنظمها الوزارة بجميع الإدارات على مستوى الجمهورية، موضحا أنه يجرى تنفيذ مسابقة بحثية لطلاب المرحلة الإعدادية تحت عنوان"جهود الدولة فى سيناء"، كما أنه يجرى تنفيذ مسابقة أخرى لطلاب المرحلة الثانوية تحت عنوان "أهم الإنجازات فى سيناء".

وأضاف أنه يتم أيضا تنفيذ برنامج "التوجيه الجمعى والإرشاد التربوى" على مستوى الجمهورية لطلاب المراحل التعليمية الثلاث، والذى يتناول موضوعات التكنولوجيا الحديثة وأثرها فى الصراع الفكرى والقيمى، وحقوق المواطنة، وتقبل الآخر، والمساواة فى الحقوق والمسؤوليات، لافتا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى نبذ الفكر المتطرف، ومواجهة السلوكيات الخاطئة، وتوحيد المفاهيم الدينية، واحترام المقدسات ودور العبادة، إضافة إلى برنامج قوافل الرعاية الاجتماعية باستخدام آليات التواصل والحوار، وتنظيم لقاءات توعوية وتنموية للأخصائيين الاجتماعيين والموجهين حول موضوعات التهذيب الإيجابى، وحقوق الطفل، والتعبير عن المشاعر، واحترام الأديان.

كما تطرق وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى الحديث عن الخطة الطموحة للتنمية المهنية للمعلمين لتطوير منظومة التعليم بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، التى تضم عددا من البرامج، منها برنامج ترقى وظائف المعلمين ضمن السلم الوظيفى، والذى من أهدافه الاستراتيجية أن يكون الترقى إلى وظائف المعلمين متاحًا لكل من استوفى الحد الأدنى من المدة البينية اللازمة للترقى، حيث يتم التدريب على تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب، وتصميم الأنشطة التعليمية الملائمة، بجانب التدريب على حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعى، وإدارة الوقت المخصص للتعليم بكفاءة، إلى جانب التمكن من طرق البحث فى المادة العلمية والقدرة على إنتاج المعرفة، وهناك أيضا برنامج التنمية المهنية اللازم لمنح شهادة الصلاحية، وغيرها من البرامج الأخرى الهادفة.