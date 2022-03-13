«الدواء المصرية» تستقبل وفد منظمة الصحة العالمية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بأولوية بذل الجهود للنهوض بالقطاع الدوائى فى مصر، ودعمها المتواصل لتبوء مصر مكانة دولية مرموقة فى هذا القطاع المهم، والحصول على أحدث تقنيات التصنيع العالمية، وتعميق توطين الصناعة بمصر، ورؤية مصر لعام 2030، كذلك سياسات هيئة الدواء المصرية الرامية إلى الحصول على الاعتمادات الدولية، والانضمام للمنصات العالمية، بما يدعم التنافسية للمستحضرات الطبية، ويساهم فى فتح أسواق تصديرية جديدة، ومنافسة الأسواق العالمية.

وأضافت الهيئة أن برنامج الوفد يتضمن زيارة مختلف مقرات الهيئة لمتابعة تطوير آليات وإجراءات العمل، وكذلك التدريب على الإجراءات القياسية للمعامل وفقاً لقواعد منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير البنية التحتية، وتطوير إمكانات المعامل الرقابية بما يتماشى مع إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأعرب وفد منظمة الصحة العالمية عن ثقته فى الإعدادات الجارية، والجهد المبذول الذى تقوم به هيئة الدواء المصرية، كما أكدت المنظمة على استمرار التعاون البناء والمثمر، وتقديم الدعم المؤسسى لتمكين هيئة الدواء المصرية من تحقيق أهدافها المنشودة.

يأتى ذلك فى ضوء سعى هيئة الدواء المصرية نحو الحصول على الاعتمادات الدولية بما يتواكب مع المستجدات والإجراءات الرقابية العالمية، والنهوض بالقطاع الدوائى بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الرقابة الفعالة والمتكاملة.