عاصفة من الأمطار تضرب محافظة دمياط

جدة - نرمين السيد - تعرضت محافظة دمياط اليوم الأحد، لعاصفة من الأمطار المتواصلة، والتى شملت كافة أنحاء المحافظة، وما أسفر عن تأثر حركتى النقل والمواصلات وعملية الصيد فى البحر المتوسط وبحيرة المنزلة.





وكانت المحافظة قد تعرضت على مدار الأيام الماضية لعاصفة شديدة من الأمطار والرياح، مما أدى إلى إغلاق بوغاز الصيد بمدينة عزبة البرج ومنع خروج سفن الصيد إلى البحر المتوسط، كما وجهت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض برفع حالة الطواريء القصوى لمواجهة حالة الطقس السىء.

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