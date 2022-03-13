التضامن تتدخل لإنقاذ 4 حالات بلا مأوى

جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزى بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بوجود مواطنة مسنة بلا مأوى بشارع الجلاء بمدينة طنطا، بالقرب من موقف السيارات القديم.





وفور تلقى الشكوى فقد تم تكليف فريق التدخل السريع المحلى التابع لمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية بالتوجه إلى موقع الشكوى، حيث تم العثور على المواطنة، وعليه فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبى لحالة المواطنة وفور الانتهاء فقد تم إيداع المواطنة بدار الرعاية الاجتماعية للمسنين بمدينة طنطا لتلقى كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

كما وجهت الوزيرة فريق التدخل السريع المركزى بالوزارة بسرعة بحث شكوى ثانية، وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، بوجود شاب بلا مأوى بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، علما بأن الشاب يعانى من مرض نفسى، دفعه للتجرد من ملابسه أمام المارة من السيدات بالمنطقة، وقد ناشد الأهالى المسؤولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة والسكان بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفور تلقى الشكوى تولى المختصون بالمنظومة التنسيق مع المسؤولين بفريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن، حيث تم تكليف فريق التدخل السريع المحلى التابع لمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة، وعليه فقد تم تحرير محضر بالواقعة وعرض الأمر على النيابة العامة وفور إنهاء الإجراءات، فقد تم التنسيق من خلال المنظومة بالمسؤولين بالأمانة العامة للصحة النفسية ومدير مستشفى الامراض النفسية بالمعمورة، حيث تولى أعضاء فريق التدخل السريع المحلى بمحافظة البحيرة إيداع الشاب بمستشفى الأمراض النفسية بالمعمورة لتلقى كل أوجه الرعاية الصحية لحين تعافيه تمهيدا لايداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

وفى سياق، متصل وجهت الوزيرة فريق التدخل السريع المركزى بالوزارة بسرعة بحث شكوى ثالثة قد وردت بوجود فتاه تبلغ من العمر 12 عامًا بلا مأوى، بقرية شبراويش بالقرب من مدرسة طلعت حرب الابتدائية، الأمر الذى يعرض حياة الفتاة للخطر.

وتم تكليف فريق التدخل السريع بمديرية التضامن بالدقهلية، وببحث ودارسة الشكوى، حيث تم العثور على الفتاة محل الشكوى وتحرير محضر بالواقعة وتسليمها إلى الأهل، الذين تعهدوا برعاية الفتاة والحفاظ عليها من مخاطر الشارع.

وفى الوقت ذاته وجهت الوزيرة بسرعة بحث شكوى رابعة تفيد بوجود مواطن مسن بلا مأوى يقيم على رصيف أحد المقاهى وأحيانا يسمح له صاحب المقهى بالنوم بداخلها.

وتم تكليف فريق التدخل السريع بمديرية التضامن بمحافظة بورسعيد ببحث ودراسة حالة المواطن، حيث تبين أنه يبلغ من العمر 57 عاما وليس لديه عائل، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبى، وفور الانتهاء فقد تم إيداعه بدار كبار بلا مأوى ببورسعيد لتلقى كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.